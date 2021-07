ASCOLI PICENO – Regolamentazione della viabilità in piazza Roma ad Ascoli per il 24 e 25 luglio in occasione dello svolgimento della decima edizione dell’autoraduno d’epoca denominato “rievocazione storica del circuito del Piceno”

Con l’Ordinanza sindacale 456 del 12 luglio l’amministrazione comunale di Ascoli ha disposto di istituire, in piazza Roma, dalle ore 15 del 24 luglio e fino alle ore 9 del 25 luglio salvo termine anticipato della manifestazione:

1) l’interdizione della circolazione veicolare;

2) il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati;

