SPIENETOLI – Piove dall’alto la decisione su un nuovo ospedale a San Benedetto del Tronto. Direttamente dalla Regione Marche e senza il coinvolgimento dei Sindaci dell’Area Vasta 5. Quest’ultimi hanno saputo dell’ubicazione del nuovo nosocomio da una delibera di Giunta, la numero 891 del 12 luglio 2021.

“Nessuno ci ha interpellati – spiega il Sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani – non è stata convocata alcuna assemblea per un parere dei Primi cittadini, per discutere sulla proposta. Hanno deliberato, senza dirci nulla. Hanno indicato la città dove sorgerà il nuovo ospedale, senza individuarne nemmeno l’area. Immagino che sia solo campagna elettorale (n.d.r a San Benedetto a settembre ci saranno le Amministrative)”.

Poi Luciani ricorda che invece per il problema autostrade o per la riunione sui Servizi Socio-Sanitaria, l’ente regionale ha richiesto la massima partecipazione.

“Su questo modo di operare nutro parecchi dubbi – conclude il Sindaco – Auspico che sia pura campagna elettorale perché, se così non fosse, è evidente che tanto coinvolgimento non lo vogliono. La Regione sembra abbia deciso, lo ribadisco, senza aver nemmeno indicato un’area. Poi, non sono precisate nemmeno le effettive cifre. Spero che l’assemblea dei sindaci venga convocata al più presto per discutere seriamente di questa delibera”.

