ASCOLI PICENO – Oggi, 16 luglio, alle ore 10.30 presso la Prefettura di Ascoli Piceno alla presenza del Prefetto Carlo De Rogatis, del Questore Alessio Cesareo, dei rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, del Presidente della Fondazione Carisap Angelo Davide Galeati e dell’Amministratore delegato della Italpannelli Spa Filippo Latini, da quest’ultimi donate, sono state presentate le e-bike che faranno parte del parco veicolare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ascoli Piceno.

Tali nuovi veicoli, efficaci ed ecologici, saranno impiegati già dai prossimi giorni, per il controllo del territorio ed in particolare nei servizi di prossimità nel centro storico di Ascoli Piceno che, in relazione alla sua architettura medioevale ed alle sue caratteristiche rue, si presta perfettamente ad un servizio effettuato a mezzo delle biciclette elettriche.

Le biciclette a pedalata assistita sono state ottenute grazie al contributo della Fondazione Carisap e della Ditta Italpannelli Spa a cui va un sentito ringraziamento ed il riconoscimento dell’alto senso civico per l’iniziativa.

