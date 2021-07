ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento temporaneo dell’attaccante Davide Di Francesco al Campobasso, neo promosso in Serie C.

La rosa bianconera che subirà notevoli mutamenti, si potrebbe già rinforzare nel reparto offensivo con l’arrivo di Diego Fabbrini, 31enne ex Udinese e attualmente svincoalto dopo la stagione alla Dinamo Bucarest, in Romania. Oltre alle numerose esperienze in Italia è anche un girovago del calcio, tante le esperienze all’estero per lui: in Inghilterra con il Football League Championship, con il Watford, Millwallm, Birmingham City e Middlesbrough. In Spagna nella serie B locale con il Real Oviedo, esperienze anche in Romania con Botosani nel massimo campionato rumeno e in Bulgaria con il Cska Sofia.

Tra le sue caratteristiche, la duttilità cercata da mister Sottil, può infatti fungere sia da seconda punta, che da trequartista o ala d’attacco.

