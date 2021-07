ASCOLI PICENO – Nonostante il maltempo ci abbia messo lo zampino, la tenacia degli organizzatori consentirà di far partire oggi, a pieno regime, i motori del Piazza Immacolata Beer Fest.

La kermesse musicale e gastronomica questa sera affiderà il palco al live dei Distretto 13 mentre il Dj-set sarà gestito dalle mani esperte e dal gusto del Dj Ermanno Carucci.

Per i Distretto 13, che hanno già ripreso l’attività “dal vivo” in alcuni eventi privati, si tratta dell’evento pubblico che apre i concerti dell’estate 2021.

“Siamo emozionati e carichi” raccontano i Distretto 13 “Per una band come la nostra il contatto con il pubblico e le esibizioni dal vivo rappresentano linfa vitale. Tornare a suonare in una piazza così importante è il modo migliore per riaccendere il feeling con il nostro pubblico e stabilire nuove amicizie e nuovi contatti con persone che non abbiamo ancora incontrato. Questa sera poi l’occasione è davvero speciale perché avremo l’onore di condividere il palco con il DJ Ermanno Carucci, una vera leggenda del DJ set”.

La scaletta della serata sarà densa ed energica, caratterizzata da brani della storia del rock, ma anche da novità discografiche, contaminazioni e medley inaspettati, il tutto eseguito – come sempre – esclusivamente e completamente dal vivo.

“Vorremmo ringraziare il Bar Murri e la Latteria Nepi che, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, hanno organizzato questo evento” proseguono i Distretto 13 “Con molti sacrifici ed altrettanta determinazione hanno affrontato gli inconvenienti generati dal maltempo ed hanno voluto fortemente garantire le esibizioni musicali di questa sera. A loro va il nostro Grazie più sincero”.

E’ importante ricordare che il Piazza Immacolata Beer Fest non terminerà stasera: il concerto del gruppo Zigà World Music (etnomusica dal centro-sud Italia, tarantelle, pizzica e tamurriate), salvo imprevisti di natura amministrativa, verrà recuperato martedì 20 luglio.

L’evento avrà inizio alle ore 19 con apertura degli stands gastronomici (Asado argentino, arrosticini, fritture e panini) e delle numerosissime linee di birra alla spina e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid.

