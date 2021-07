OFFIDA – Di seguito una nota diffusa il 19 luglio dal sindaco di Offida, Luigi Massa.

Questa mattina ha preso avvio il cantiere in Via I° Maggio. Un intervento che prevede la realizzazione di una palificata sovrastata da un cordolo in cemento armato sul quale poggerà un muro contro terra dell’altezza di 1,20 m.

A completare l’opera, che risolve un annoso problema di viabilità in sicurezza, verrà realizzato un marciapiede a garanzia della pedonabilità.

Nel tratto interessato dal cantiere verrà garantito il transito da San Lazzaro verso Offida.

