Anche Comunanza diventa “Mask Free”.

Abbiamo fatto un giro per uno dei più particolari Borghi del piceno per raccogliere le protezioni individuali anti-Covid Abbiamo trovato 89 mascherine disperse tra questi luoghi magici, immersi in una collocazione naturale e storica unica.

Un miscuglio tra madre natura e la saggezza dell’uomo di una volta, dove ogni costruzione abbraccia l’ambiente che la circonda, in un’armonia che risulta essenziale all’uomo e al pianeta.

Adesso il territorio di Comunanza è tornato a splendere, libero dalle mascherine trovate in giro e chiediamo ai comunanzesi di darci una mano a rispettare il loro prezioso posto nel mondo e mantenerlo così bello e pulito. L’unione fa la forza ragazzi, ci vediamo presto. Questione Natura, questione di priorità.

