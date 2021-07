CASTORANO – Domenica 25 luglio sarà il sound Ferrari a svegliare il piccolo borgo di Castorano.

La Scuderia Ferrari Club locale organizza dietro l’invito dell’Amministrazione comunale di Civitella del Tronto, l‘evento “Il mito in fortezza”.

Soci, tifosi, simpatizzanti della rossa si ritroveranno a Castorano, per raggiungere il bellissimo “Borgo Antico” abruzzese. Sarà anche un tributo di riconoscenza a tutti i soci abruzzesi che hanno scelto di aderire al club castoranese.

“Coniugare la forza del brand Ferrari – spiega il presidente Ivan Ameli – con la bellezza dei nostri territori, uniti all’amore per la rossa e per chi l’ha creata, con un occhio verso la solidarietà, rappresenta il Dna del nostro Club fatto di veri amici malati ferraristi. Sarà una giornata di festa che unirà due bellissimi borghi e una occasione per le due amministrazioni comunali, per altri progetti da condividere”.

Per Ameli sarà anche l’occasione per regalare un sorriso ai ragazzi della Associazione Adulti Speciali 1880, quest’ultimi faranno da passeggeri ai piloti delle rosse. Per tutti loro ci saranno graditi gadgets, diploma da ferrarista 100% con medaglia commemorativa.

Il presidente ringrazia i responsabili Ferrari degli Sfc Colajanni e Jasonni, professionali e unici nel lavoro intrapreso, il responsabile nazionale Cico Fidanzia, i sindaci di Civitella del Tronto e di Castorano, Cristina Di Pietro e Graziano Fanesi, il direttivo del Club; tutti i soci; Martina Leli, la palestra Doms e la Tipografia Martintype.

“Domenica prossima – commenta Cristina Di Pietro – piazza Filippi Pepe si tingerà di rosso e questo grazie alla preziosa collaborazione con il club Ferrari di Castorano e l’instancabile presidente Ivan Ameli”.



“Si rinnova l’appuntamento annuale con scuderia ferrari club di Castorano – conclude Graziano Fanesi – primo e unico club ufficiale Ferrari della provincia di Ascoli Piceno. Questa volta la passione per la rossa varcherà i confini regionali collegando Castorano a Civitella del Tronto. Spero che ciò possa essere di buon auspicio per future collaborazioni dal punto di vista turistico”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.