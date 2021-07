COLLI DEL TRONTO – Tutto pronto per la seconda edizione Fiera di Santa Cristina di Colli del Tronto, che si terrà dal 23 al 25 luglio.

Tutti e tre i giorni dalle ore 18 a mezzanotte, al centro storico di Colli, ci saranno artigianato, antichi mestieri, hobbistica e gli stand gastronomici Per i più piccoli tanti giochi di una volta, con animazione di artisti di strada e giocolieri.

La manifestazione vuole essere un modo per riscoprire le antiche fiere – proprio come quella antica di Santa Cristina che si teneva a Colli fino a oltre 50 anni fa – che mettevano in mostra le peculiarità e le eccellenze del luogo.

L’evento è stato riproposto nel 2020 dall’Amministrazione Cardilli, dopo che si è provveduto al restauro della Fonte di Santa Cristina e realizzato un nuovo percorso che la collega con il centro storico di Colli capoluogo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.