Agenti in sella

ASCOLI PICENO – I poliziotti a bordo delle efficaci ed ecologiche “pantere a due ruote” sono da oggi presenti nel centro di Ascoli Piceno per assicurare un capillare controllo del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini e dei molti vacanzieri già presenti in città.

Le e-bike permettono alla Polizia di Stato di effettuare un controllo capillare del centro cittadino pieno di suggestive rue e vicoli, difficili da raggiungere con la Volante.

Un modo per rafforzare il senso di sicurezza non solo dei cittadini ma anche dei commercianti presenti nel centro storico.

Durante il primo pattugliamento di questa mattina, 22 luglio, molte persone hanno fermato gli uomini della Polizia di Stato per complimentarsi per questa nuova iniziativa ed anche per una foto ricordo.

