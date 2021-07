OFFIDA – Di seguito una nota del sindaco di Offida, Luigi Massa, diffusa il 24 luglio.

Si è svolto in Sala Consiliare Il passaggio di consegne per la guida della Società Polisportiva Offida, rinnovo il ringraziamento al Direttivo uscente e all’ex Presidente Stracci, faccio i migliori auguri per un appassionato impegno al nuovo Presidente Alessandro Alesiani e al suo Direttivo.

I giovani sono la nostra priorità. È Alessandro Alesiani il nuovo Presidente della Società Polisportiva Offida.