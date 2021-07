Il campionato 2021/22 si chiuderà per i bianconeri il 6 maggio in casa contro la Ternana

ASCOLI PICENO – Si è svolto a Ferrara, ieri 24 luglio, il sorteggio per definire il calendario per il prossimo calendario della stagione 2021/22 della Serie B. L’Ascoli esordirà il 21 agosto contro il Chievo Verona, se i clivensi dovessero essere salvati dal Collegio del Coni, oppure con il ripescato Cosenza. Ultima giornata per i bianconeri il 6 maggio al “Del Duca” contro la Ternana.

Questo il calendario completo:

1^ sab 21 ago – mer 29 dic Ascoli-Chievo o Cosenza

2^ sab 28 ago – sab 15 gen Perugia-Ascoli

3^ sab 11 set – sab 22 gen Como-Ascoli

4^ sab 18 set – sab 5 feb Ascoli-Benevento

5^ mar 21 set – sab 12 feb Alessandria-Ascoli

6^ sab 25 set – sab 19 feb Ascoli-Brescia

7^ sab 2 ott – sab 26 feb Crotone-Ascoli

8^ sab 16 ott – mar 1 marzo Ascoli-Lecce

9^ sab 23 ott – sab 5 marzo Frosinone-Ascoli

10^ gio 28 ott – sab 12 marzo Ascoli-Spal

11^ lun 1 nov – mar 15 marzo Pisa-Ascoli

12^ sab 6 nov – sab 19 marzo Ascoli-L.R.Vicenza

13^ sab 20 nov – sab 2 apr Pordenone-Ascoli

14^ sab 27 nov – mar 5 apr Ascoli-Monza

15^ mar 30 nov – sab 9 apr Reggina-Ascoli

16^ sab 4 dic – lun 18 apr Ascoli-Parma

17^ sab 11 dic – lun 25 apr Cittadella-Ascoli

18^ sab 18 dic – sab 30 apr Ascoli-Cremonese

19^ dom 26 dic – ven 6 mag Ternana-Ascoli

