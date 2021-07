CASTIGNANO – Scontro nell’Ascolano.

Incidente stradale alle prime ore del 28 luglio a Castignano, auto contro albero per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza, soccorse due persone, giovani poco più che 20enni.

Uno di loro è stato portato all’ospedale di Ascoli e l’altro al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

