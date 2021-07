MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Comune di Monsampolo del Tronto ha recentemente approvato, in Consiglio Comunale, il Piano economico finanziario (Pef) per la gestione dei rifiuti urbani 2021 e le tariffe per la gestione della Tari (Tassa sui rifiuti) per il 2021.

L’importante novità per il 2021 è che le tariffe della Tari saranno ridotte, sia per le famiglie che per le attività economiche, rispetto agli anni precedenti essendo le tariffe più basse di sempre da quando esiste la Tari come tributo comunale.

“La riduzione della Tari – dichiara Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto – è davvero una notizia molto importante per le famiglie e le imprese di Monsampolo. Un risultato straordinario che sottolinea ancora una volta l’importanza del lavoro di razionalizzazione del bilancio comunale che abbiamo svolto in questi primi due anni e che rappresenta certamente un segnale di efficienza della macchina amministrativa oltre che un impulso positivo per i cittadini e le imprese. Nelle prossime settimane implementeremo per la prima volta nel nostro Comune l’attività di controllo con la fototrappola per combattere l’abbandono dei rifiuti e il monitoraggio della raccolta differenziata con iniziative dedicate per tutte le utenze per stimolare e supportare la sensibilità dei nostri cittadini in merito alla gestione dei rifiuti”.

“Il lavoro svolto per l’approvazione del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani e delle relative tariffe è stato molto impegnativo – dichiara Marco Teodori Assessore al Bilancio e ai Tributi – ma siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati, nel rispetto del programma di mandato come promesso in campagna elettorale, ossia quello di abbassare le tariffe della Tari mantenendo inalterato il livello di servizio, anzi lo abbiamo allargato ad alcune zone del territorio in area vasta alla fine del 2019. Entrando nello specifico delle riduzioni per le utenze domestiche la tariffa si è abbassata in media del 15% con un importo medio di oltre 50,00 euro per le famiglie con 3/4/5 componenti che rappresentano la quasi totalità. Mentre per le utenze non domestiche invece la tariffa si è abbassa in media del 16,5% con importi significativi per tutte le tipologie di attività. Tutto questo è stato possibile grazie ad un importante lavoro iniziato ad inizio mandato nel quale abbiamo ricalcolato e verificato tutti i costi del servizio, sia in carico al gestore Picenambiente S.p.A. che al Comune, al fine di ristabilire un equilibrio economico finanziario. Inoltre questi dati dimostrano ancora una volta e in maniera inequivocabile, che quanto da noi affermato durante la campagna elettorale, corrispondere alla verità poiché i numeri non mentono mai e oggi le polemiche per l’aumento della bolletta della Tari del 2019 sono solo uno sbiadito ricordo”

In questi giorni stanno arrivando le bollette per il pagamento della prima rata della Tari con scadenza 31 luglio, nel caso in cui le bollette non siano ancora state recapitate o siamo recapitate a ridosso o dopo la scadenza del 31 luglio i cittadini avranno ulteriori 15 giorni per effettuare il pagamento della bolletta Tari senza dover pagare alcuna sanzione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.