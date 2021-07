OFFIDA – Riparte uno dei punti fermi dell’estate offidana, il format composto e realizzato dal Corpo Bandistico Città di Offida con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Il concerto Tributo a Ennio Morricone si terrà il 30 e il 31 luglio in Piazza del Popolo, alle ore 21:30.

“Conosciuto e apprezzato in molte altre realtà territoriali – commenta il Sindaco Luigi Massa – il Tributo a Morricone sta divenendo in qualche modo ambasciatore di offidanità grazie alla grande capacità artistica della nostra Banda e del Direttore d’orchestra Maestro Eldo Zazzetti.

L’edizione 2021 costituirà un ulteriore segno di ripartenza fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal presidente del Corpo Bandistico Giancarlo Premici. Di ciò, sono certo, sarà felicissimo il compianto Maestro Ciro Ciabattoni ideatore e ispiratore del tributo”.

Le serate di questa edizione saranno due per consentire un maggior numero di partecipanti, nel rispetto delle norme Covid-19.

In apertura di entrambi i concerti saranno eseguiti due brani di Nino Rota dai film “La strada” ed “Amarcord” in onore del centenario della nascita di Federico Fellini, il più celebre tra i registri italiani, con l’inserimento in organico della fisarmonica di Monica Longo.

“I quarantacinque musicisti, le vocalist Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri – continua il presidente della Banda, Giancarlo Premici – sono diretti dal giovane e valente Maestro Eldo Zazzetti che, dal 2019, continua l’opera intrapresa dall’indimenticabile Maestro Ciabattoni. Durante la serata saranno consegnati degli attestati ai corsi di frequenza al campus estivo a indirizzo bandistico ai giovanissimi allievi che vi hanno partecipato”.

Condurranno i concerti Marica Cataldi, Donatella Mercolini e Mauro Moretti del Gada.

Ecco il programma:

Gli intoccabili/ Nuovo cinema paradiso, Per un pugno di dollari/

Mosè /Il mio nome è nessuno/ la Califfa / Mission/

C’era una volta in america/giù la testa/c’era una volta il west

Metello/Sacco e Vanzetti/Il buono il brutto il cattivo/

Il concerto è gratuito i posti sono prenotabili su Eventbrite.

