ASCOLI PICENO – Sarà l’affascinante ed austero portamento del magnifico Forte Malatesta a fare da scenografia alla “Serata Propiziatoria” organizzata per questa sera, 30 luglio, ad Ascoli Piceno presso il Sestiere di Porta Maggiore.

Sotto lo sguardo attento di Cecco d’Ascoli il popolo nero-verde si troverà questa sera presso la sede del Sestiere di Porta Maggiore (Ascoli Piceno, Via delle Teme) per rendere omaggio alla Dama ed al Cavaliere Giostrante con una “Serata propiziatoria” all’insegna dell’allegria, del sano divertimento e della voglia di stare insieme in sicurezza.

Alle ore 21.30 il concerto dei Distretto 13 elettrizzerà l’aria della serata con repertorio eterogeneo ed energico che spazierà dai grandi classici del passato ai più recenti successi pop-rock rivisitati nello “Stile D13”. A seguire Dj Set con servizio bar aperto fino a tarda notte.

Sicuramente un’occasione per trascorrere una bella serata respirando il clima agonistico della “Giostra della Tradizione”, in una location mozzafiato e una band che non lascia spazio alla noia.

L’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anti-Covid.

