MONTALTO DELLE MARCHE – Iniziativa sanitaria nel Piceno.

Giovedì 5 agosto, dalle ore 10 alle 13, presso Piazza Sisto V a Montalto delle Marche, sarà presente il Camper Sanitario per effettuare i vaccini contro il Covid-19 alla popolazione. La possibilità è aperta anche ai non residenti a Montalto delle Marche.

Ci si potrà quindi vaccinare senza bisogno di prenotazione e basterà essere muniti di documento d’identità, tessera sanitaria e aver compilato gli appositi moduli.

Si tratta di uno dei cinque camper, uno per Area Vasta, che in queste settimane stanno girando la Regione Marche, con tappe in molte località della costa e dell’entroterra, a partire dal cratere sismico.

