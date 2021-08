OFFIDA – Alba movimentata nell’entroterra del Piceno.

“Dalle 4 del 5 agosto i pompieri di Ascoli Piceno insieme ai colleghi di San Benedetto del Tronto sono impegnati per una tromba d’aria che ha colpito la zona della Valtesino a Borgo Miriam e Offida con danni a case e alberi caduti sulla sede stradale”.

Ciò si legge in una nota diffusa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli nella mattinata del 5 agosto.

Pompieri al lavoro per la rimozione dei tronchi e per la messa in sicurezza delle abitazioni colpite dal maltempo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.