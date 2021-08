Se le novità più importanti coinvolgono la letteratura, la qualità che propone l’offerta cinematografica di FOTOGRAMMI 2021 è davvero insuperabile. Attori, registi, critici cinematografici, saranno i protagonisti delle proiezioni serali che inizieranno alle ore 21.15 in Piazza Marconi. Ma soprattutto saranno le opere ad essere centrali, quei film che si sono distinti nella stagione passata ed ancora in corso (segnata purtroppo da una chiusura delle sale cinematografiche, obbligata, giusta, ma tragicamente sanguinosa per il settore). Una nuova splendida madrina terrà a battesimo Fotogrammi d’arte, dopo la meravigliosa Isabella Ragonese che ci ha onorato della sua presenza per la scorsa edizione, quest’anno sarà la volta della luminosa Lucia Mascino che incontrerà il pubblico prima del film di Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l’estate. Martedì 10 agosto ricorderemo un grande del cinema italiano prematuramente scomparso, la serata dedicata a Libero De Rienzo sarà condotta dal critico Simone Rossi, che ripercorrerà le tappe più importanti della carriera dell’attore a margine della visione del suo capolavoro Fortapasc. Il comico e noto conduttore televisivo Fabrizio Biggio nell’anno dedicato a Dante Alighieri presenterà il film La solita Commedia – Inferno, nel quale in coppia con Mandelli (I soliti idioti) propone una visione rivisitata dei gironi infernali basata sui nuovi peccati. Si chiude giovedì 12 agosto con il bellissimo Calibro 9, di Toni D’Angelo, sequel del capolavoro di Fernando Di Leo del 1972, quel Milano Calibro 9 che ha fatto epoca e che il regista omaggia attraverso un lavoro filologico sul cinema di genere italiano anni Settanta.

Per fruire della visione dei film e delle presentazioni sarà approntato un piano sicurezza attraverso il distanziamento sociale che le norme anti-Covid impongono e che la manifestazione intende rispettare nella maniera più rigorosa possibile. Ed è per questo che tutte le presentazioni letterarie o cinematografiche si svolgeranno in luoghi aperti, sanificati, secondo il protocollo nazionale che sarà divulgato sugli organi ufficiali della rassegna fotogrammi d’arte. Sarà necessario per le proiezioni esibire un green pass e/o tutte le attestazioni del caso (avvenuta vaccinazione, tampone negativo, avvenuta guarigione) L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma è necessaria la prenotazione da richiedere esclusivamente al numero whats app 3398370941. I posti sono limitati e quindi disponibili fino ad esaurimento. E’ prevista sempre via whats app una conferma della prenotazione. Il consiglio per tutti è quello di arrivare in tempo utile, ed anche un po’ prima, per svolgere in totale sicurezza i necessari controlli all’ingresso e godere di una delle più belle manifestazioni culturali che ormai hanno un posto di rilievo tra gli appuntamenti cinematografici della nostra regione.