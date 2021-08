CASTEL DI SANGRO -Al termine dell’amichevole col Napol terminata 2 a 1 per i partenopei con reti di Insigne e Elmas, Mister Sottil si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi:

“Siamo arrivati a questa gara non proprio bene, lo avevo detto alla vigilia, la condizione fisica di alcuni ragazzi non è ancora ottimale e di fronte avevamo un Napoli con grandissimi campioni, tutti nazionali. Ho visto tanti aspetti positivi, innanzitutto lo spirito della squadra di non mollare mai, siamo andati in svantaggio, abbiamo pareggiato e poi di nuovo sotto, ma sempre con la voglia di ributtarci nella metà campo avversaria, anche tramite il gioco. Ho visto una fase difendente ordinata, di fronte avevamo attaccanti straordinari come Politano, Osimhen, Insigne, di un passo superiore. Siamo un po’ indietro col minutaggio, ora dobbiamo completare la squadra, mancano quindici giorni alla chiusura del mercato, sono contentissimo dei ragazzi arrivati, dobbiamo recuperare infortunati e completare l’organico, con la società c’è perfetta sintonia.

Oggi ho visto una squadra sempre viva, a caccia della palla, abbiamo cercato sempre di giocare, a volte ci siamo riusciti, altre volte no, chi è andato in campo mi ha dato ottimi segnali, mi è piaciuto lo spirito, ho visto anche manovre di qualità. La caratteristica che ho apprezzato molto è stata la voglia di non soccombere mai e di cercare di uscire sempre a testa alta dal campo. C’è da migliorare e crescere, lo sappiamo, ma noi non facciamo la Serie A, purtroppo”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (17′ st Malcuit), Manolas (17′ st Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (37′ st Zanoli); Fabian (17′ st Elmas), Lobotka, Zielinski (23′ st Machach); Politano, Osimhen, Insigne (23′ st Gaetano). A disp.: Idasiak, Boffelli, Zedadka. All. Spalletti

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (20′ st Salvi), Avlonitis, Botteghin (20′ st Quaranta), D’Orazio; Castorani (38′ st Ventola), Eramo, Collocolo; Fabbrini (38′ st Franzolini); Dionisi, Bidaoui. A disp. Guarna, Raffaelli, Tavcar, Intinacelli, D’Agostino, Lico. All. Sottil.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila

RETI: 7′ pt rig. Insigne (N), 25′ pt Bidaoui (A), 17′ st Elmas (N)

NOTE: rec. 1′ pt.

