Il centrocampista ex Cagliari è stato uno dei protagonisti della salvezza della passata stagione

ASCOLI PICENO – Torna in bianconero Fabrizio Caligara, il centrocampista arrivato ad Ascoli lo scorso gennaio e tra gli artefici della salvezza della scorsa stagione in cui ha indossato la maglia bianconera per 15 volte.

Caligara, classe 2000, arriva all’Ascoli dal Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

