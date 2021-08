OFFIDA – Il 16 agosto, alle ore 21.15 il Cantagiro farà di nuovo tappa a Offida.

L’evento storico grazie al quale, dal 1962, tanti cantanti sono diventati famosi – ricordiamo Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Mina, Camaleonti, Rita Pavone, Lucio Dalla – si terrà in Piazza del Popolo e varrà come finale per le regione Marche e Abruzzo.

Il presentatore sarà Fabio Rossi, mentre la giuria è composta da Maurizio Alessandrini, Luigino Di Mizio e Sefora De Sanistris direttrice Lizard che deciderà 2 vincitori radiofonici per Radiostudioerre.

Alle 18:30 è previsto anche un ritrovo di auto d’epoca, con a bordo passeggeri vestiti anni 60. Si terrà un giro panoramico per Offida e, alle ore 20 si ritornerà in piazza per la serata.

Per informazioni e prenotazione del posto si può scrivere a info@orianagrandieventi.it o telefonare al 347/2629136.

Green Pass obbligatorio.

