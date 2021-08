ASCOLI PICENO – Col taglio del nastro, come negli anni precedenti alla presenza di una delegazione della Quintana di Ascoli, si aprirà domani pomeriggio, 14 agosto, alle ore 18 in piazza Arringo l’ottava edizione di Ascoliva Festival.

Il Villaggio dell’Oliva, da domani e fino al 23 agosto ospiterà gli stand dei veri protagonisti, ovvero i 6 produttori di olive ascolane del Piceno Dop, che preparanno anche altri 12 piatti locali di alta qualità: si tratta di Fattoria Case Rosse, La Bottega di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Macelleria Gastronomia Clerici Giovanni e figlie, O-live. Saranno presenti, inoltre, altri spazi destinati a espositori di prodotti tipici e come detto, per la prima volta, l’importante stand per il Psr (Programma di sviluppo rurale) della Regione Marche che accoglierà interessanti incontri e iniziative. Oltre ad uno stand del progetto “Oro verde”. Partner istituzionali dell’evento sono il Comune di Ascoli Piceno, la Regione Marche attraverso il Psr, Bim Tronto, il Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, il Consorzio tutela vini piceni e la Fondazione Carisap per quel che riguarda l’area eventi. I main sponsor di Ascoliva, quest’anno, sono Mete Picene, Birra del Borgo e Sabelli.

Il primo evento e gli orari

Il primo appuntamento in programma, subito dopo l’inaugurazione, è quello programmato dal Psr Marche nel proprio stand, alle ore 20, sul tema “Il Psr Marche dalla voce dei protagonisti. Testimonianze e racconti dei beneficiari del Psr Marche”. Il Villaggio resterà aperto tutti i giorni, fino al 23 agosto, dalle ore 11 alle 14,30 e dalle 18 alle 23,30. Domani, ovviamente, l’apertura è prevista alle 18 con l’inaugurazione del festival.

Contatti da tutta Italia

Sono migliaia, in questi giorni i contatti e le richieste di informazioni che arrivano alla segreteria di Ascoliva Festival da ogni parte d’Italia. In molti chiedono come poter partecipare alla manifestazione, informandosi soprattutto sulle tipologie e modalità di acquisto dei ticket (direttamente alle casse del villaggio in piazza Arringo), ma anche sulle degustazioni proposte, sul Giardino dell’oliva e sul programma degli appuntamenti. E a dimostrazione dei numerosi riscontri relativi a questa edizione di Ascoliva sono ormai più di 220mila le persone, da ogni zona dello Stivale e anche dall’estero, che hanno visto il video ufficiale del festival.

I protocolli Covid

Richieste di informazioni arrivano, dai potenziali visitatori, anche riguardo ai protocolli Covid e per sapere se sia necessario il Green Pass. In realtà, ad Ascoliva Festival non sarà necessario il “certificato verde”, non rientrando la manifestazione, come tipologia, tra le sagre e trattandosi di un festival enogastronomico che nel pieno rispetto di tutti i protocolli e le normative effettua somministrazione di prodotti alimentari ma senza l’obbligo di degustare sul posto. Soltanto per coloro che decideranno di sedersi a mangiare le prelibatezze acquistate nella specifica area del Giardino dell’Oliva, all’interno di Palazzo Arengo, con distanziamento, sarà necessaria la registrazione per il loro tracciamento, così come avviene nelle aree all’aperto dei ristoranti.

