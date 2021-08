ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 agosto, da Danilo Baldini delegato Lac per le Marche.

Il 2021 è stato caratterizzato da una situazione meteorologica estremizzata dall’evidente

cambiamento climatico in atto a livello globale. Le Marche sono state una delle Regioni italiane

maggiormente colpite da questa anomalia, caratterizzata da temperature record e da prolungate

condizioni di siccità, che hanno letteralmente prosciugato o ridotto ai minimi termini tutti i fiumi

principali e con essi anche le sorgenti e le falde acquifere montane. Questa situazione è stata poi

aggravata nei mesi estivi dalla piaga degli incendi boschivi, per mano di criminali incendiari, che

hanno interessato anche la nostra Regione.

Tutto ciò ha determinato un peggioramento delle condizioni della fauna selvatica, costretta ad un maggior dispendio energetico per raggiungere le poche fonti idriche rimaste. Questo status ha condizionato negativamente anche il successo

riproduttivo di tutte le specie selvatiche e aumentato la mortalità degli individui, sia giovani che

adulti, a causa di una maggior vulnerabilità a malattie e predazione. A ciò è andato ad aggiungersi

anche un impoverimento quali-quantitativo dell’offerta trofica, determinato dal perdurare di

condizioni climatiche siccitose. La scarsa disponibilità di cibo ha condizionato sia le specie che si

nutrono di bacche, semi e insetti, sia quelle erbivore che, a causa della scarsa disponibilità idrica, non

sono in grado di compensare il basso tenore d’acqua presente nei tessuti vegetali di cui si nutrono.

Ma sono gli ecosistemi acquatici quelli che sono stati più colpiti dalle temperature elevate e dalla

siccità, con l’insorgenza di estesi fenomeni di anossia e conseguente alterazione delle reti trofiche

esistenti. Infatti, con il perdurare della crisi idrica, molti ambienti palustri, laghetti, stagni, sono

ormai completamente prosciugati, riducendo il successo riproduttivo delle specie che nidificano più

tardivamente e costringendo gli uccelli a concentrarsi nelle poche aree che rimangono allagate. In un

tale quadro drammatico, risulta quindi quanto mai assurdo e irresponsabile il fatto che la Giunta

regionale abbia concesso anche quest’anno la preapertura della stagione venatoria al 1 settembre,

regalando ai cacciatori addirittura ben 7 giorni in più di caccia da appostamento, rispetto al normale

inizio della stagione venatoria, che la legge nazionale prevede per la terza domenica di settembre!

Ma il fatto più sconcertante è che la caccia in preapertura sia stata permessa anche agli anatidi e agli

uccelli acquatici e di palude, ovvero proprio a quelle specie che a causa della prolungata siccità

risultano essere più in difficoltà e in pericolo! Già immaginiamo quindi le stragi di animali assetati da

parte dei cacciatori, che andranno ovviamente a concentrarsi e ad appostarsi nelle pochissime pozze

d’acqua rimaste, dove i poveri animali andranno ad abbeverarsi.

Per questo, come Lac Marche, chiediamo all’assessore alla caccia Carloni, al suo collega all’ambiente Aguzzi, al presidente Acquaroli

ed a tutta la giunta regionale, di mettersi una mano sulla coscienza e di annullare tutte le

preaperture, sospendere la caccia da appostamento e l’allenamento dei cani da caccia, ma

soprattutto di posticipare l’inizio ufficiale dell’attività venatoria ai primi di ottobre, quando,

speriamo, le condizioni climatiche saranno rientrate nella normalità.

Chiediamo anche che si preveda

una riduzione dei carnieri nei confronti delle specie che più hanno subìto l’emergenza climatica. Si

tratta di richieste di buon senso che, siamo certi, saranno condivise anche dagli stessi cacciatori,

perlomeno da quelli più coscienziosi.

Ci aspettiamo quindi dalla politica un esempio di maturità e di

responsabilità e che dimostri di non inseguire più le richieste anacronistiche della parte più retriva e

becera del mondo venatorio

