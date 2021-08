ASCOLI PICENO – Riportiamo e pubblichiamo una nota della Ciip S.p.A., diffusa il 20 agosto.

Per fronteggiare situazioni critiche, prevedibili dall’andamento delle precipitazioni atmosferiche e delle portate in sorgente nel periodo invernale, la Ciip S.p.A. ha individuato quattro livelli di criticità seguito dei quali, in stretta relazione con i livelli dei consumi di utenza, si adottano misure specifiche e progressive di mitigazione.

Dopo aver informato le Amministrazioni Comunali, si applicano le misure relative al livello adottato avvisando la cittadinanza (stampa, radio, tv, affissioni e/o fonica, sito web aziendale: si applicano le misure relative al livello adottato avvisando la cittadinanza (stampa, radio, tv, affissioni e/o fonica, sito web aziendale: www.ciip.it ).

Informazioni disponibili anche al Numero Verde 800 21 61 72.

Ecco, di seguito, il significato dei 4 Codici (verde, giallo, arancione e rosso)

