Una serata all’insegna di musica, danza, cibo ed artigianato con più eventi dislocati nel quartiere. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del green pass

ASCOLI PICENO – E’ stata presentata nella giornata di oggi 23 agosto la Notte Bianca di Monticelli, in programma sabato 28 agosto a partire dalle 20 e che avrà il suo clou alle 23.30 con il concerto dei Cugini di Campagna.

“Abbiamo fatto un ampio programma per far ripartire le Notti Bianche nei quartieri – afferma il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti – Un’idea nata anni fa con un valore significativo: è un investimento fuori dal centro storico. Ci saranno tantissimi ragazzi con vari eventi dislocati in tutta Monticelli, un quartiere non facile dal punto di vista organizzativo visto la sua estensione in lunghezza. Investiremo molto nel quartiere, sulla sua riqualificazione e sulla sua valorizzazione; già abbiamo iniziato con il rifacimento del velodromo. L’evento centrale sarà il concerto dei Cugini di Campagna, tutte le misure di sicurezza saranno rispettate, il protocollo è impegnativo ma sicuro; per noi questo è un anno di prova. Vogliamo fare di Ascoli sempre più un modello. Il 28 aspettiamo tutti gli ascolani con musica, danza cibo e artigianato”.

“Siamo arrivati alla nona edizione di questa Notte Bianca – dichiara Gianni Silvestri, vicesindaco ed assessore all’Urbanistica – Siamo partiti con quella di Porta Maggiore per arrivare a Monticelli. E’ un evento importante dopo l’anno che abbiamo vissuto, grazie a Ida Capriotti siamo riusciti ad organizzare il concerto dei Cugini di Campagna. L’attenzione alle norme sul Covid tenuta a Porta Maggiore è stata presa come modello, vogliamo che tutte le regole siano rispettate anche a Monticelli. Questa manifestazione è’ un bel segnale di speranza per ripartire, speriamo che sabato ci siano gli stessi risultati di qualità visti a Porta Maggiore”.

“Ci saranno tanti spazi interessati da questo evento – le parole di Monia Vallesi, assessore agli Eventi de capoluogo piceno – Sarà importante gestire il tutto nella totale sicurezza. La mia gioia è vedere Ascoli in piena ripresa turistica, è bello vedere le strutture ricettive piene e senza posti liberi. Ci vediamo tutti sabato a Monticelli: ci saranno delle belle novità”.

“Massimiliano Di Micco è stato innovativo nel portare avanti serate come questa – aggiunge Nico Stallone, assessore al Commercio – Ci saranno sempre più serate come questa. Il centro storico sarà sempre più sipario di grandi eventi culturali, anche per favorire i negozianti che hanno bisogno di lavorare. L’esplosione di turismo che vediamo c’è stata anche grazie alle manifestazioni organizzate, pensiamo ad Ascoliva attualmente in corso. Per Monticelli abbiamo un’attenzione particolare, basti pensare al rifacimento del campo sportivo che una volta terminato potrà ospitare tornei fino alla Serie D”.

“Ringrazio tutti – afferma Massimiliano Di Micco, tra gli organizzatori dell’evento – Ricordo bene la prima edizione della Notte Bianca: nessuno era fiducioso ma con il lavoro siamo cresciuti. L’evento è importante anche per i negozianti del quartiere. Ci sono arrivate tante prenotazioni per il concerto dei Cugini di Campagna, per loro è una reunion. Parteciperanno tantissimi ragazzi del Monticelli Calcio e tanti ballerini, avremo 30 postazioni per l’artigianato e per vedere Perugia-Ascoli verranno montati dei maxi schermo”.

“Avremo quasi tutti i 240 ragazzi del Monticelli Calcio con le loro famiglie – conclude Ida Capriotti, tra i promotori della manifestazione – Ci sarà la finale di Mister Italia che porterà il vincitore alle finali regionali, avremo 11 scuole di danza con quasi 100 ballerini, alcuni anche vincitori di concorsi nazionali. In via dei Platani ci sarà una sfilata a 4 zampe con veterinari ed associazioni animaliste. Per poter partecipare, anche nelle aree all’aperto, servirà il green pass come previsto dalla normativa che è stringente ma che dobbiamo rispettare”.

Questo il programma completo della serata:

Largo Martiri delle Foibe

Ore 21. Presentazione squadre di tutte le categorie e staff tecnico del Monticelli Calcio

Ore 21. Finale regionale Marche “Mister Italia” con la presenza delle finaliste nazionali del concorso “Bellissima 2021”

Ore 21.45. Esibizione Sara Sestili, artista “Tributo a Micheal Jackson

Ore 22. Spettacolo di danza contemporanea, classica, moderna, sportiva

Ore 23.30. “I Cugini di Campagna” in concerto

Largo delle Veroniche

Ore 21. Esibizione gruppo musicale “One Band”: the Best of 70-80-90

Via dei Platani

Ore 21.15. Esibizione “Tonino musica e magia”: la migliore musica di ieri e di oggi

Spettacolo di danza del ventre “Amar Shahin”

Sfilata a 6 zampe presso Animal Center con la partecipazione di Medici Veterinari, Addestratori, Associazioni Animaliste, Esperti del settore.

Giochi ed attrazioni per bambini: Ludobus – Il sorriso.

Animazioni, laboratori, gonfiabili, espositori di artigianato etnico e locale, cibo di strada, tipicità e prodotti locali.

