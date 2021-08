ASCOLI PICENO – Si conclude oggi 23 agosto, l’ottava edizione di Ascoliva Festival, festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Il programma della giornata prevede la cerimonia conclusiva, alle ore 21, nell’area eventi del Villaggio dell’Oliva, con l’assegnazione del Premio Ascoliva 2021 alla presenza di rappresentanti istituzionali. A seguire, dalle 22, è prevista la festa finale con l’intrattenimento musicale di “On Air Band”.

Il programma si completa con gli incontri e seminari a cura del Psr Marche: alle ore 18 seminario nella Pinacoteca civica su “La qualità come strategia per lo sviluppo del settore agricolo”. In contemporanea, sempre alle 18, nello stand del Psr, è previsto l’incontro “Il Psr Marche dalla voce dei protagonisti. Testimonianze e racconti dei beneficiari del Psr Marche”. Alle 19, sempre nello stand di Psr Marche, l’incontro sul tema “La filiera del latte Qm: tradizione e innovazione per prodotti d’eccellenza”. Anche quest’anno Ascoliva Festival ha voluto essere manifestazione “plastic free”, utilizzando solo materiali compostabili.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.