ASCOLI PICENO – “Ricostruire le comunità” è il titolo di una iniziativa che va avanti ormai da 5 anni nel territorio del sisma 2016.

Si tratta di una serie di 10 progetti che l’Unione Sportiva Acli ha realizzato nel territorio di 8 comuni utilizzando lo sport come strumento di ripartenza per favorire la ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità delle aree colpite dal sisma.

Le attività dell’U.S. Acli non si sono mai fermate in questi 5 anni e sono state portate avanti con continuità assicurando a cittadini di ogni età la partecipazione gratuita ad una lunga serie di manifestazioni, eventi e corsi sportivi di vario genere che hanno coinvolto migliaia di persone.

Tra l’altro il 2020 ed il 2021 sono stati caratterizzati dal Covid e questo ha complicato lo svolgimento di diverse attività che sono state comunque svolte in modalità on line al fine di garantire la pratica dello sport anche nella propria abitazione sia nel periodo del lockdown sia nei periodi delle zone rosse e arancioni.

In questo periodo, grazie al lavoro coordinato di U.S. Acli Marche ed U.S. Acli provinciali di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ad esempio, sono in fase di svolgimento ben 6 progetti che sono stati finanziati dalla Regione Marche ai sensi della L.R. 5/2012 dedicata al “Sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree colpite dal sisma” alle amministrazioni comunali di Venarotta, Offida, Folignano, Treia, Pioraco e Castorano ma che coinvolgono anche il territorio dei comuni di Palmiano e Maltignano.

A Venarotta, grazie al progetto “Movimento & Salute 3.0”, per i cittadini di Venarotta e Palmiano c’è la possibilità settimanalmente di partecipare a camminate di gruppo o a un corso gratuito di attività motoria e ginnastica dolce.

A Pioraco con “Libertà di movimento” i cittadini sono stati coinvolti in lezioni di nordic walking e lezioni e partite libere di scacchi oltre che a un evento plastic free di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica.

A Castorano nei mesi di giugno e luglio, grazie a “Castorano e lo sport 2021” si sono svolte lezioni gratuite di yoga e di superjump.

A Treia nel periodo estivo, all’interno di “Sport a Treia 2021” ci sono state lezioni di nordic walking e camminate serali mentre a settembre sono previste lezioni e partite libere di scacchi.

A Folignano e Maltignano grazie a “In corpore sano” sono state organizzate attività di yoga per bambini e adulti oltre che camminate di gruppo ed una camminata naturalistica.

Per quanto riguarda Offida, invece, all’interno di “Destinazione benessere Sport Offida 2021” sono ancora in corso lezioni di yoga e di pilates, partite libere e lezioni di scacchi e camminate culturali serali.

Le attività dei 6 progetti andranno comunque avanti fino al 30 settembre 2021 e per conoscerne il programma si può consultare la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

