ASCOLI PICENO – Prosegue le rassegna realizzata con il Cinecircolo don Mauro nel corso del tempo e Publiodeon.

Dopo la pausa forzata a causa della pioggia e il rinvio della proiezione del film Crudelia (2021, 134’) di Craig Gillespie (la nuova data sarà comunicata tempestivamente), “Cinema Sotto Le Torri” prosegue stasera 24 agosto alle ore 21 con Un altro giro (2020, 117’) di Thomas Vinterberg.

Una serata che ha registrato da diversi giorni il tutto esaurito, anche se è sempre possibile tentare la sorte e mettersi in lista, in modo da essere ripescati in caso di rinuncia di persone già prenotate. Ci sono ancora posti, invece, per l’appuntamento dedicato ai più piccoli: la proiezione, mercoledì 25 agosto alle 21, di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga (2021, 93’) di Will Gluck, film d’animazione dedicato al coniglietto parlante inventato dalla scrittrice inglese Beatrix Potter a inizio Novecento.

In questo secondo capitolo, Peter fatica ad adattarsi alla nuova vita familiare con Bea e Thomas e decide di lasciare la sua casa in aperta campagna per tentare la sorte in città, dove conoscerà un coniglio più vecchio e scaltro di nome Barnabas.

La rassegna proseguirà, poi, con la proiezione dei seguenti titoli:

Giovedì 26 agosto ore 21, Restiamo amici (2019, 87’) di Antonello Grimaldi

Venerdì 27 agosto ore 20.30, Volevo nascondermi (2020, 120’) di Giorgio Diritti. Sarà presente l’attore Denis Campitelli (Nerone nel film) che sarà intervistato da Filippo Ferretti

Sabato 28 agosto ore 20.30, Il cattivo poeta ( 2020, 106’) di Gianluca Jodice. Sarà presente l’attore Francesco Patanè (Giovanni Comini nel film) che dialogherà con la giovane attrice ascolana Iole Mazzone.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito con prenotazione obbligatoria, via whatsapp al numero 331 8354935 specificando il proprio nome e cognome. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21, dopodiché se per quell’ora non ci si sarà presentati il posto si riterrà libero e potrà essere assegnato ad altri. Sarà inoltre necessario esibire il green pass.

Come previsto dalla normativa, nel pieno rispetto della privacy ma ai fini della tracciabilità, saranno registrati gli ingressi. I rispettivi elenchi saranno conservati per 14 giorni.

La rassegna “Cinema Sotto Le Torri” è realizzata in collaborazione con il “Cinecircolo don Mauro nel corso del tempo” e Publiodeon e si tiene in una nuova suggestiva collocazione, l’area prospiciente Palazzo Pacifici (la sede dello Spontini) con ingresso da via Nicolo IV.

