L’A.C. Perugia Calcio comunica che dalle ore 9 di , mercoledì 25 agosto, saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita Perugia-Ascoli, in programma sabato 28 agosto, alle ore 20:30, presso lo stadio “Renato Curi”. Saranno messi in vendita 5054 tagliandi, 560 saranno quelli per il settore “Curva Sud” destinato ai tifosi bianconeri, che potranno acquistare il biglietto online sul sito TicketOne fino alle ore 19:00 di venerdì 27 agosto.

I residenti nella provincia di Ascoli potranno acquistare il tagliando esclusivamente nel settore Ospiti.

Il prezzo del biglietto per il settore Ospiti è di 14 euro (più 1 eurodi prevendita).

Le ricevitorie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti.

NON E’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO.

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e Green Pass (anche una sola dose) o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara o certificato di guarigione dal Covid-19.

NORME DI COMPORTAMENTO

IL BIGLIETTO: stampare ed esibire agli ingressi il biglietto elettronico generato da Ticketone. Presentarsi agli ingressi muniti di documento di identità e GREEN PASS/TAMPONE (NO AUTOCERTIFICAZIONE). In assenza di questi non sarà consentito l’ingresso allo stadio. Si esorta e si raccomanda di arrivare allo stadio con almeno un’ora di anticipo per evitare qualsiasi forma di assembramento.

INGRESSI: in occasione della gara saranno tenuti aperti gli ingressi in Tribuna Ovest, Curva Nord, Tribuna Est (Gradinata) e settore ospiti. Si invitano i tifosi a rispettare le norme sul distanziamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA: agli ingressi sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS).

BAMBINI fino a 12 ANNI: non è obbligatorio tampone o green pass ma occorre autocertificazione del genitore, obbligatorio biglietto con tariffa ridotta.

MASCHERINE: gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali.

POSTI A SEDERE: si invitano i tifosi a rispettare fila e posto indicati sul biglietto, i posti a sedere sono stati selezionati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, tale misura di distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere loro assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.

STRISCIONI E BANDIERE: È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.

DEFLUSSO SPETTATORI: Al termine della manifestazione, anche in fase di deflusso degli spettatori, si raccomanda il rispetto delle distanze

