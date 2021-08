ASCOLI PICENO-L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Botev Plovdiv, massima serie bulgara, le prestazioni sportive dell’attaccante Atanas Iliev.

Il calciatore ha sottoscritto questa mattina un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2023 con opzione.

Nato a Dobrič in Bulgaria il 9 ottobre 1994, Iliev ha costruito la propria carriera nel suo Paese fino all’approdo in Nazionale maggiore con cui vanta 5 presenze e un gol, messo a segno lo scorso 1° giugno contro la Slovacchia.

E’ cresciuto nei settori giovanili del Dobrudža e del Černo More Varna. Con la squadra di Varna a 17 anni debutta fra i Professionisti e a fine stagione colleziona 16 presenze e 2 reti. Nel 2014 rientra al Dobrudža, nella seconda divisione bulgara, realizzando 10 gol in 15 presenze.

Nel 2015 approda al Montana, club in cui milita cinque stagioni, fra massima e seconda serie bulgara, scendendo in campo 138 volte e realizzando 56 gol e 11 assist. Nella s.s. 2020/21 si trasferisce al Botev Plovdiv, la Serie A bulgara e in 30 presenze realizza 16 reti e 2 assist. Nella s.s. 2021/22, iniziata nel luglio scorso, Iliev è sceso in campo 5 volte realizzando 1 gol sempre con il Botev Plovdiv.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.