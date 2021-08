ASCOLI PICENO – “E’ un agosto dai grandi numeri per Ascoli Piceno, letteralmente presa d’assalto da turisti grazie alla rievocazione storica della Quintana, che ha aperto il mese, e all’attrattiva dei contenitori museali”.

Così si apre la nota dell’Ansa Marche, diffusa il 26 agosto: “Oltre 40 mila turisti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero hanno fatto visita alla nostra città, tutte le strutture ricettive e le varie attività di ristorazione hanno fatto registrare il sold out” commenta il primo cittadino Marco Fioravanti sottolineando anche il successo di Ascoliva.

“Oltre 60 mila olive ascolane del Piceno Dop sono state fritte e degustate da chi in questi giorni si è recato ad Ascoli per Ascoliva. E’ stato bellissimo vedere così tante persone sotto le Cento Torri, con anche un importante incremento delle vendite nel settore ristorazione e nelle attività commerciali cittadine” dichiara il sindaco.

“E’ stato un luglio sottotono, ma agosto ha avuto davvero numeri importanti, anche se ancora siamo lontani dalle presenze che registravamo prima del terremoto del 2016” aggiunge Stefano De Angelis, titolare di Giocamondo che gestisce uno dei due trenini turistici che giornalmente attraversano il centro storico carichi di visitatori. Presi d’assalto i contenitori museali, in particolare la Pinacoteca civica, la Galleria Licini, il Forte Malatesta, il Museo dell’Arte della Ceramica e i Musei della Cartiera Papale.

L’Ufficio Informazioni turistiche ha avuto difficoltà a soddisfare richieste di posto libero in alberghi e b&b, per molti giorni “esauriti” anche in strutture della vallata del Tronto. Soddisfatti gli albergatori.

“Bene luglio, ma soprattutto è un agosto eccezionale. Già lo scorso anno è stato un ottimo agosto, ma quest’anno siamo molto al di sopra” commenta Patrizia Di Sabatino, titolare del Di Sabatino Resort, Apartments, Suite & Spa. “Ascoli così piena di turisti credo non si sia mai vista dopo il terremoto e il Covid. Finalmente possiamo sentirci soddisfatti. Speriamo che non finisca tutto con l’estate. Comunque – conclude Di Sabatino – noi siamo molto fiduciosi e stiamo investendo tanto nelle nostre attività di famiglia. Speriamo che il tempo ci dia ragione”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.