ASCOLI PICENO – Dal 30 agosto al 3 settembre si svolgerà “Creativity”, l’ ultima settimana del centro estivo di Ascoli Piceno “La città dei bimbi“, iniziativa organizzata dall’associazione “Le Marche Experience” con la partecipazione delle guide turistiche abilitate Valentina Carradori, Lella Palumbi, Gianfranca Florio e la naturalista Valeria Zannoni.

Dedicato ai bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, l’obiettivo del centro è quello di far conoscere ai più piccoli la storia e le bellezze artistiche di Ascoli Piceno, attraverso il gioco, le visite guidate, passeggiate al fiume, visite ai musei della città e laboratori didattici in cui si approfondiscono, mettendole in pratica, le conoscenze acquisite.

Le attività si svolgeranno all’aperto (è prevista un’alternativa in caso di pioggia in ambienti con copertura) nel rispetto delle normative anti Covid19.

È possibile prenotare al numero: 3517137676 (dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00) per un massimo di 15 bambini a ogni turno.

