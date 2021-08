ASCOLI PICENO – Appuntamento dedicato alla poesia nella città delle Cento Torri.

Venerdì 10 settembre alle ore 18 il professor Pierpaolo Scaramuzza proporrà un approfondimento sulla poesia e il ruolo nella cultura italiana del poeta Franco Fortini (1917-1994), con l’incontro “Franco Fortini: poesia e militanza politica“.

Una proposta di didattica della letteratura per la scuola secondaria. Autore dalla produzione ampia che comprende poesia e saggistica, sia letteraria che politica, da diversi anni ormai nelle antologie di scuola media e superiore, Fortini è un intellettuale impossibile da ignorare per comprendere gli eventi più importanti della seconda metà del Novecento, dall’esperienza del Politecnico di Elio Vittorini al ‘68, dalla crisi della sinistra del ‘56 al teatro di Bertolt Brecht. L’evento si svolgerà all’aperto in largo Crivelli, la piazza antistante la Libreria Prosperi. Alla fine dell’incontro verranno distribuiti i materiali utilizzati.

Pierpaolo Scaramuzza (Bergamo, 1974) insegna lettere presso lIstituto di Istruzione Secondaria T. Tasso di Ferrara. Laureato in filosofia contemporanea si occupa per lo più di letteratura del Novecento (nel 2010 ha curato la mostra Attraverso Fortini. Musica, poesia, letteratura e cinema del 900, Ferrara) e di storia contemporanea. Ha curato percorsi didattici sulla storia del presente (25 settembre. Una giornata per Federico Aldrovandi, 2020), sulla lotta di resistenza (Dal fascismo alla lotta di liberazione, 2018), sulla storia della shoah (Dallantigiudaismo alla shoah. Percorso di studio ed esposizione di materiali, 2014), sulleditoria del Novecento (I libri di Giulio Einaudi: 1933-2013. Per gli ottantanni della casa editrice Einaudi, 2013). Ha organizzato corsi di aggiornamento per gli insegnanti sul tema dei diritti e sulla storia contemporanea.

Per informazioni:

telefono 0736 259888 – WhatsApp 329 1979667 – email libreriaprosperi@hotmail.it

Instagram libreriaprosperi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.