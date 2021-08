Sottil schiera Leali tra i pali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis e D’Orazio in difesa, Collocolo, Buchel e Saric a centrocampo con Fabbrini dietro Dionisi e Bidaoui

Perugia–Ascoli, match valido per la seconda giornata di Serie B, sabato 28 agosto ore 20.30 stadio “Renato Curi”.

Formazioni:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Vanbaleghem, Burrai, Lisi; Santoro; Carretta, Murano. A disposizione: Fulignati, Moro, Righetti, Sgarbi, Angori, Ferrarini, Manneh, Sounas, Gyabuaa, Bianchimano. All.: Alvini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Saric; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi. A disposizione: Guarna, Bolletta, Tavcar, Salvi, Quaranta, Spendlhofer, Caligara, Castorani, Eramo, Franzolini, Lico, De Paoli. All.: Sottil

Arbitro: Valeri. Assistenti: Pagnotta e Gualtieri. IV Ufficiale: Feliciani. Var: Marini e Lo Cicero

RETI: 4′ Saric

AMMONIZIONI: 18′ Burrai, 21′ Buchel

ESPULSIONI:

NOTE: 460 i tifosi bianconeri giunti in Umbria.

CRONACA DEL MATCH

20′ Occasione Ascoli: Bidaoui ruba palla ad Angella e serve Dionisi in area avversaria, Dell’Orco però lo anticipa e mette in corner

17′ Ancora Falzerano, il più pericoloso tra i suoi, serve in area Murano: la sua girata è bloccata da Leali

15′ Falzerone tenta di emulare il sinistro a giro di Saric: palla però alta

14′ Bidaoui serve Dionisi in area perugina, il capitano bianconero nel controllo si allunga troppo il pallone che termina in out

12′ Falzerano salta D’Orazio e la mette in mezzo: Botteghin di testa allontana la minaccia

11′ Contropiede Ascoli: Bidaoui riceve palla e tenta il tiro da dentro l’area avversaria, Chichizola blocca

9′ Ascoli vicino al raddoppio: Avlonitis sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcio un rasoterra che sfiora il palo

7′ Fabbrini messo giù sulla trequarti avversaria: punizione per l’Ascoli.

4′ Goooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!! Saric con una magia di sinistro da fuori area porta in vantaggio il Picchio

2′ Cross dalla destra di Collocolo, Dionisi di testa a centro area non ci arriva di un soffio

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconero con pantaloncini e calze nere, Perugia in maglia rossa con calzoncini bianchi e calzettoni rossi

PRIMO TEMPO

