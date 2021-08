ASCOLI PICENO – Si conclude il mercato dell’Ascoli con l’arrivo a centrocampo di Fabio Maistro dalla Lazio a titolo temporaneo con opzione e la cessione di Ganz al Lecco.

Nato il 5 aprile 1998 a Rovigo, Maistro è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina; ha vestito in Serie C le maglie di Gavorrano e Rieti, club quest’ultimo con cui si mette in mostra nella stagione 2018/19 collezionando 37 presenze, 5 gol e 2 assist. L’anno seguente approda in Serie B a Salerno: con la maglia granata scende in campo 35 volte, mettendo a segno 2 gol. Nell’ultima stagione col Pescara in 30 presenze fra Campionato e Coppa ha realizzato 4 gol e 1 assist.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.