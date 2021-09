ANCONA – Ancora solo il 36,2% della popolazione scolastica marchigiana dai 12 anni in su risulta completamente immunizzato contro il 33,5% della scorsa settimana. Risultano non aver ancora ricevuto neanche la prima dose di vaccino anti-Covid 42.422 giovani in età scolare, pari al 38,5% della popolazione scolastica tra i 12 e i 19 anni (110.108).

I dati emergono dal monitoraggio settimanale dell’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche il 30 agosto scorso. Nelle Marche dunque il 61,5% dei giovani under 19 ha ricevuto almeno la prima dose di siero. Lo comunica l’Ufficio Scolastico regionale delle Marche.

“A due settimane dall’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico – informa l’Usr –, la situazione più problematica appare quella della fascia di età dei 12-15enni, immunizzati solo per il 21,2%, mentre più positivo è il dato dei 16-19enni (51,3%). Diverse le percentuali delle prime somministrazioni: il 51,1% per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, il 71,9% per i più grandi. La situazione più critica resta quella della provincia di Macerata (22,6% di giovani immunizzati mentre il 52,3% ha comunque avuto la prima dose). La provincia di Ascoli Piceno supera quella di Ancona con il 45,5% di 12-19enni che hanno ricevuto il ciclo completo contro il 42,8%; il dato si inverte per quanto riguarda le prime dosi, salendo, rispettivamente, al 65,0% e al 68,8%”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.