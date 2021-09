Comunicato stampa Ascoli calcio

NEW YORK e ASCOLI PICENO, ITALIA – La North Sixth Group ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione nella società di calcio professionistico Ascoli Calcio 1898 FC (Ascoli FC) in partnership con Massimo Pulcinelli e Bricofer SpA, il principale rivenditore italiano nel settore dei casalinghi e del bricolage. Fondata nel 1898, l’Ascoli vanta una ricca tradizione, avendo militato sia in serie A che in serie B, rispettivamente per 16 e 25 stagioni. La North Sixth Group sarà comproprietaria del Club insieme a Massimo Pulcinelli e famiglia. La famiglia Pulcinelli ha fondato Bricofer nel 1979, una società che è cresciuta fino a diventare una delle più grandi catene di vendita in Europa, con oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo e 124 sedi in tutta Italia. La North Sixth Group avrà un ruolo strategico nelle relazioni internazionali e opererà in sinergia con Pulcinelli e con il CdA all’interno del Consiglio di Amministrazione.

“È un onore possedere e gestire un Club nato quasi 125 anni fa, che vanta la tradizione, la storia e un tifo così importante dell’Ascoli – ha dichiarato Matt Rizzetta, Chairman della North Sixth Group – Ringraziamo la famiglia Pulcinelli, che ha lavorato instancabilmente e ha fatto numerosi sacrifici nel corso di un periodo economico difficile per mettere l’Ascoli in una condizione di crescita futura. Non vediamo l’ora di collaborare con Massimo e la sua famiglia per costruire un futuro speciale per i tifosi del Picchio”.

Si uniscono alla North Sixth Group, come proprietari, una molteplicità d’investitori istituzionali e strategici, tra cui l’ex CEO di Univision Vince Sadusky, il campione della National Football League e imprenditore Ndamukong Suh, KM Sports Ventures, un fondo di investimenti nei settori sportivi con sede a Los Angeles fondato dal imprenditore di media Mike Pollack, e Wavemaker Partners, una società di venture capital con sede a Los Angeles e Singapore che ha raccolto oltre 650 milioni di dollari in fondi e società veicolo.

“Abbiamo una connessione speciale e una visione globale condivisa con Matt e il suo team di North Sixth Group” – ha affermato Massimo Pulcinelli, proprietario dell’Ascoli FC e CEO di Bricofer. “Abbiamo molti progetti entusiasmanti, poiché la nostra visione di portare l’Ascoli in Serie A continuerà negli anni a venire e comprende l’apertura di fan club, accademie giovanili e altri importanti investimenti. Non vediamo l’ora di dare vita a queste iniziative per i nostri fan, insieme ai nostri comproprietari e partner di North Sixth Group”.

A rappresentare la North Sixth Group nell’operazione, l’Avvocato Simone Calzolai, fondatore dello Studio Legale Calzolai di Prato, il Dott. Andrea Taddei di Prato, l’Avvocato sportivo Stefano Mancini di Roma, lo studio Breslow & Walker, LLP, con sede a New York, e Nicola Cirrincione, che rappresenterà il club nel mercato nordamericano.

A rappresentare la Ferinvest e la Famiglia Pulcinelli gli studi legali Maione e Martella.

ASCOLI CALCIO 1898 FC

L’Ascoli Calcio 1898 FC (“Ascoli”) è una società calcistica italiana con sede ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuta con l’appellativo “La Regina delle Marche” o come “Picchio”, è uno dei più antichi e decorati club del calcio italiano. La squadra è stata fondata nel 1898 e ha militato per più di quaranta stagioni in Serie A e Serie B. Famose sono le divise caratterizzate da strisce verticali bianche e nere. Nella presente stagione (2021-22) l’Ascoli milita in Serie B, la seconda divisione professionistica del calcio italiano.

NORTH SIXTH GROUP

North Sixth Group è una family office. L’azienda ha partecipazioni totalitarie e di minoranza in una molteplicità d’investimenti in vari settori, tutti accomunati da una visione comune: la passione, lo scopo e il progresso. La famiglia di società della North Sixth Group include la principale società di pubbliche relazioni N6A; l’agenzia di marketing contemporaneo e contenuti Studios; il fornitore di data as a service Everything Clicks; il provider di soluzioni software per la distribuzione di notizie News Direct; la società di management sportivo DR31; la piattaforma globale di streaming del calcio italiano 196 Sports e altre partecipazioni nei media, nel marketing, nella tecnologia, nello sport e nell’intrattenimento. Inoltre, la North Sixth Group dedica risorse finanziarie, di networking e capitale umano a iniziative filantropiche e locali orientate verso la passione, lo scopo e il progresso.

BRICOFER GROUP S.P.A.

Fondato nel 1979, il Gruppo Bricofer S.p.A. (“Bricofer”) è il principale operatore italiano nel settore del fai da te e uno dei maggiori rivenditori in Europa, con più di 100 sedi in tutta Italia e un fatturato annuo superiore ai 500 milioni di Euro. Specializzato nel settore dei beni per la casa e delle ristrutturazioni, Bricofer è orgoglioso di essere al servizio delle famiglie per la cura della loro casa e la realizzazione dei loro progetti abitativi. La società è costituita da tre principali linee di business tra vendita al dettaglio, all’ingrosso ed e-commerce. La linea di vendita al dettaglio copre una rete nazionale di 124 negozi in posizioni strategiche in tutta Italia. La linea all’ingrosso invece , denominata Ottimax, è dedicata a professionisti, artigiani e fornitori a marchio del distributore. La linea e-commerce, infine, è tra le piattaforme online più distintive tra i rivenditori di bricolage in Italia