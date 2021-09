ACQUASANTA TERME – Consegnato il primo settembre, il progetto definitivo del “Teatro Combattenti“.

Lo annunciano il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni e l’assessore alla Cultura Elisa Ionni.

Verrà ristrutturato per risolvere definitivamente problemi strutturali e di altra natura che lo hanno sempre tenuto nell’incertezza di rimanere aperto.

“Torneremo a creare eventi, spettacoli, convegni, manifestazioni – scrivono Stangoni e Ionni – Ma soprattutto potremo far esprimere al meglio la nostra gloriosa Banda nei suoi giorni speciali! Piano piano tutto tornerà come prima e meglio di prima, ma soprattutto il teatro non chiuderà più le sue porte, e resterà sempre a disposizione della comunità come è giusto e doveroso che sia”.

