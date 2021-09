ASCOLI PICENO – Il Picchio gongola.

A segno Atanas Iliev nel match Italia-Bulgaria, disputato questa sera, 2 settembre, al “Franchi” di Firenze e valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L’attaccante dell’Ascoli, schierato titolare dal Ct bulgaro Petrov, al 39’ del primo tempo ha siglato la rete dell’1-1 girando in rete il cross di

Despodov, dopo che gli azzurri si erano portati in vantaggio con Chiesa al 16’.

Iliev, che al Franchi ha disputato 69’ prima di lasciare il posto a Krastev, tornerà in campo con la sua Nazionale il 5 settembre alle ore 18:00 contro la Lituania.

