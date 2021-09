ASCOLI – “Ascoli Romana”. E’ questo il titolo di un evento culturale gratuito con guida turistica che si svolgerà lunedì 6 settembre con partenza alle ore 21 da Piazza Matteotti.

L’iniziativa è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche grazie al sostegno di Fondazione Carisap e Comune di Ascoli Piceno.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la partecipazione di un massimo di 90 persone) e dovrà avvenire con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.

La partecipazione è gratuita.

Per lunedì 6 settembre è dunque in programma un nuovo tour nel centro storico predisposto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, tour finalizzato a fare movimento ma anche a conoscere meglio la città di Ascoli in questo caso partendo dal periodo romano.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19. L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

