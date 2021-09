ACQUASANTA TERME – Il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, annuncia il render progettuale del Municipio.

“Ci sarà una demolizione e ricostruzione volontaria con una modifica sostanziale che prevedrà un ritorno al passato attraverso la realizzazione della torre civica con orologio e il rivestimento in travertino dell’intero fabbricato a simboleggiare ancor di più una delle peculiarità territoriali” scrive il primo cittadino sulla pagina facebook del Comune.

“Al suo interno – prosegue – verrà realizzato un vano ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per agevolare il raggiungimento dei vari uffici. Gli interni saranno totalmente modificati distinguendo in maniera chiara le varie aree amministrative. Si ringrazia la soprintendenza per aver concesso la modifica di sagoma dell’edificio per la realizzazione della torretta”.