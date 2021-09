ASCOLI PICENO – Si è concluso domenica 5 settembre a Riccione il concorso di bellezza Miss Reginetta d’Italia, condotta da Jo Squillo con Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Barbara Francesca Ovieni, Beppe Convertini, Moreno, Roberto Alessi, Bicio e Max Cavallari.

Se a trionfare è stata la quindicenne catanese Giada Stabile, protagonista è stata anche la bellezza nostrana. Infatti, a tenere alta la tradizione delle Miss marchigiane la splendida Margherita Citeroni di Ascoli Piceno che si è contraddistinta tra le 64 concorrenti in gara conquistando la fascia sponsor Provence Cosmetic il celebre brand con il quale, grazie al Concorso di Miss Reginetta, Margherita Citeroni lavorerà come foto modella.

Margherita Citeroni ha 15 anni, è alta 1,70, occhi azzurri, capelli lunghi biondi e frequenta il Liceo Linguistico di Ascoli Piceno. È un’amante dello sport e della natura e fa danza contemporanea da 13 anni. Il suo sogno è quello di diventare una conduttrice televisiva.

Accompagnata a Riccione dalla mamma Miura Fioravanti e dalla sorella Anastasia di 21 anni Margherita racconta la sua esperienza a Miss Reginetta d’Italia: “Mi sono emozionata moltissimo quando mi hanno consegnato la fascia. E’ stata un ‘esperienza straordinaria partecipare a Miss Reginetta e a parte la fascia che ho conquistato, la cosa che mi è piaciuta di più è stato il rapporto di amicizia e di complicità che è nato con le altre ragazze, ci siamo divertite tanto insieme.”

“E’ stata una grande edizione del Concorso per l’alto livello delle nuove Miss scoperte in tutta Italia – ha dichiarato il Patron del Concorso Alessio Forgetta – Bellissime ragazze, consapevoli e ben determinate a studiare e a lavorare duramente per intraprendere una carriera professionale nel mondo della moda del cinema e della televisione. E noi siamo ben lieti di offrire un trampolino di lancio per importanti opportunità”.

