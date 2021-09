Vista l’emergenza Covid, il corteo seguirà un percorso un po’ più ridotto partendo dal piazzale della Chiesa del SS. Crocifisso per concludersi all’interno della pista di pattinaggio

CASTEL DI LAMA – Sabato 11 settembre dalle ore 20.30 in poi si svolgerà la 25° edizione della rievocazione storica dell’insediamento del podestà a Castel di Lama.

Vista l’emergenza Covid il corteo seguirà un percorso un po’ più ridotto partendo dal piazzale della Chiesa del SS. Crocifisso per concludersi all’interno della pista di pattinaggio.

Per accedere agli spalti è necessario registrarsi all’ingresso ed essere in possesso del Green Pass. I posti disponibili sugli spalti sono circa 300. La precedenza di accesso sarà data a chi si prenota entro e non oltre venerdì 10 alle ore 17.30.

Se vi saranno posti disponibili ci si potrà anche registrare al momento dell’ingresso ma onde evitare file si consiglia vivamente la prenotazione.

Questo è il link per effettuare la prenotazione: https://forms.gle/zKYgqjkv7C1VzZyC7

