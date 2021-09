Iniziativa coordinata dall’Us Acli Marche e realizzata dall’Asd Arcarius Helvinium nell’ambito del progetto “In corpore sano” con il fine di far conoscere una interessante disciplina sportiva

MALTIGNANO – Sabato 18 settembre alle ore 15, presso il vecchio campo sportivo di Maltignano, si svolgeranno una dimostrazione e alcune prove libere di tiro con l’arco.

Nell’ambito dell’iniziativa “In corpore sano”, finanziata dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare con la misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020, ai comuni di Folignano e Maltignano, viene organizzata una iniziativa coordinata dall’Us Acli Marche e realizzata dall’Asd Arcarius Helvinium con il fine di far conoscere una interessante disciplina sportiva.

La partecipazione è gratuita e per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 3291949816 e 3206579979.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “In corpore sano” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.