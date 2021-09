ASCOLI PICENO – La Regione Marche ha approvato la graduatoria dei progetti del Servizio Civile Regionale, Nuova Garanzia Giovani, e tra questi sono stati selezionali e finanziati 3 progetti proposti dall’Ambito Territoriale Sociale.

Sono “Mi metto in gioco” con 17 posti distribuiti tra i nove comuni dell’Ats XXII, “Le Cento Torri” con 4 posti presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Ascoli e “Valorizzazione e Promozione delle attività culturali e di accoglienza turistica del territorio” con 4 posti presso l’ufficio Cultura.

Il bando è rivolto ai giovani Neet (Not in Employed, Education and Training), in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del bando. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusone. L’istanza potrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato, entro il 18 ottobre 2021

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0736/298561

Il bando completo e tutti i documenti sono reperibili sul sito istituzionale del Servizio Civile Marche

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile

Ulteriori notizie sul bando sono pubblicate sul portale del Comune di Ascoli Piceno all’indirizzo:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19638

