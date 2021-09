ASCOLI PICENO – Al via le riprese del primo dei sei cortometraggi del progetto “6 dimore in cerca d’autore” in

partenza la seconda settimana di settembre, a Palazzo Saladini di Rovetino, dimora storica in Via

delle Torri, nel centro storico di Ascoli Piceno.

Sei splendide dimore storiche della Vallata del Tronto diventano infatti protagoniste del progetto

di valorizzazione e promozione turistica “6 dimore in cerca d’autore” che trae la sua forza dalla

potenza evocativa del cinema.

Le dimore storiche coinvolte sono: Castel di Luco (Acquasanta Terme), Villa Cicchi (Abbazia di

Rosara – Ascoli Piceno), Palazzo Saladini di Rovetino (centro storico di Ascoli Piceno), Borgo Storico

Seghetti Panichi (Castel di Lama), Palazzo Recchi Franceschini (Castignano), Palazzo Bufalari

(Offida).

Le dimore al centro del progetto di promozione saranno location delle riprese cinematografiche e

anche protagoniste di itinerari turistici ed experience turistico-culturali a tema.

Il filo conduttore che percorre i sei cortometraggi è il tema del cambiamento, la rinascita dello

spirito in simbiosi con la dimora storica, che risorge attraverso le vicende che travolgono i

personaggi.

In particolare, la sceneggiatura del primo cortometraggio, dal titolo “Ritorno alla gentilezza”, è la

trasposizione dello spettacolo teatrale “La Iena in gonnella” di Leonardo Accattoli, ma con una

visione più femminile. Viene infatti richiamata alla memoria la vita di Mary Wollstonecraft, filosofa

e scrittrice britannica della fine del Settecento, considerata la fondatrice del femminismo liberale.

La trama sfrutta al meglio le atmosfere misteriose che ha il palazzo, ancora in fase di restauro,

creando un ambiente antico e lontano ma contemporaneo allo stesso tempo.

Il ritorno ai valori del passato, all’educazione, ad una gentilezza aulica e ad una distanza formale è

tra i temi maggiormente trattati, con il giusto equilibrio tra serietà e leggerezza. C’è un costante

confronto tra presente e passato: la protagonista cerca nella dimora un rifugio sicuro dal mondo

esterno e dall’attualità dei nostri tempi, ma si rivelerà solo un’illusione.

Il cast tecnico e artistico è tutto marchigiano, dalla regista Federica Biondi allo sceneggiatore

Leonardo Accattoli, fino alle due attrici principali, Meri Bracalente e Marika Gatti.

Attraverso la coproduzione tra Piceni Art For Job, nella persona del presidente Sandro Angelini e

YUK! FILM rappresentato da Damiano Giacomelli nel ruolo di produttore esecutivo di questo

primo cortometraggio, la filiera del cinema si mette a disposizione della rete delle dimore storiche

del territorio piceno in area sisma, per valorizzarle in modo innovativo e con un linguaggio

coinvolgente e contemporaneo.

Nel team del progetto complessivo “6 dimore in cerca d’autore” sono presenti quattro diversi

sceneggiatori, sei diversi registi e numerosissime maestranze locali, con il supporto della Marche

Film Commission – Fondazione Marche Cultura, e con la collaborazione del Comitato Autori e

Professionisti Cinema Marche.

Importanti partner di progetto sono Cna Cinema e Audiovisivo Marche, l’associazione Dimore

Storiche Italiane – Sezione Marche, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio

storico-artistico delle Marche, l’Associazione Garden Club La Marca Verde, specializzata nella

valorizzazione di giardini e luoghi verdi del Piceno e Piceni TV, web TV specializzata nei reportage

di approfondimento dedicati alle risorse culturali del Piceno e delle Marche.

