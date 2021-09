ASCOLI PICENO – Con il Decreto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale” approvato dal Consiglio dei Ministri è stato esteso l’obbligo del passaporto vaccinale al personale esterno della scuola e dell’università e previsto l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa, anche esterni.

Il decreto impone ai lavoratori che entrano nelle scuole, nelle università e nelle Rsa il possesso del green pass. Si parla dei dipendenti delle ditte di pulizia, delle mense, di chi deve effettuare lavori di manutenzione.

Nelle schede Ali i punti principali del provvedimento, clicca qui.

