Seconda edizione del corso gratuito per chi vuole avvicinarsi al Nordic Walking. Le lezioni si svolgeranno nel capoluogo piceno e saranno tenute dal professor Tonino Luciani

ASCOLI PICENO – Sono aperte le iscrizioni al corso base gratuito di Nordic Walking che avrà inizio sabato 18 settembre dalle ore 16.

L’iniziativa si svolgerà nella pinetina vicino al “Caffè Pineta” e a “Angolo del vinaio” in via Piceno Aprutina 48 e proseguirà anche domenica 19 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12. La partecipazione è aperta ad un massimo di 15 iscritti e per aderire occorre preiscriversi contattando il numero 3442229927.

Dopo il successo del precedente corso che si è svolto nello scorso week end, si replica dunque una iniziativa che fa conoscere ai cittadini il Nordic Walking, una attività davvero piacevole ma anche importante per tenersi in forma.

Il corso base è gratuito ed include assicurazione infortuni, noleggio dei bastoncini per la durata del corso, attestato di partecipazione e 2 lezioni successive di perfezionamento di un’ora e mezza con il gruppo in date da concordare.Le lezioni sono tenute dall’istruttore della Scuola Italiana di Nordic Walking Tonino Luciani (tel. 3478626866).L’iniziativa è curata dall’U.S. Acli Marche, rientra nel progetto “Turismo di senso”, di cui è capofila l’Associazione Anni Verdi, che è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Art. 72 D. Lgs. 117/2017).

Un progetto che vede il sostegno e la collaborazione di Bim Tronto, Mete Picene, Acli Arte e Spettacolo Ascoli Piceno, Cooperativa sociale Habilis, Cta Ascoli Piceno ed Ipsia Ascoli Piceno.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

