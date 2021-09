ASCOLI PICENO – I bianconeri, a quota 6 punti, 2 vittorie su 2 partite giocate, tornano in campo sabato pomeriggio per il match Como-Ascoli, valida per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 11 settembre, alle ore 14, allo stadio Sinigaglia di Como.

Ad arbitrare il match, sarà Antonio Giua della sezione di Olbia sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Miele di Torino e Marco Della Croce di Rimini e dal quarto uomo ufficiale Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia. Al Var ci sarà Marco Serra di Torino, assistente Var Damiano Margani di Latina.

Tra gli ex bianconeri in forza al Como: Parigini, H’Maidat e Chaja.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la partita

PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali, 22 Raffaelli

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 23 Spendlhofer, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini

Ecco tutte le info per quanto riguarda la vendita dei biglietti

I tagliandi saranno in vendita esclusivamente online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita abilitati Viva Ticket a partire da giovedì 9 settembre alle ore 14.00 . La vendita sarà aperta fino alle ore 13.00 di sabato 11 settembre.

Per quanto riguarda il settore ospiti i biglietti saranno acquistabili fino a venerdì 10 settembre alle ore 19.

I prezzi ridotti sono riservati alle persone under 14 (compresi).

Le bambine e i bambini sotto i 5 anni (compresi) entrano gratuitamente. L’eventuale presenza andrà però segnalata al momento dell’acquisto del biglietto in modo da ottenere il tagliando d’accesso allo stadio.

Si ricorda che per poter accedere allo Stadio tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di Green Pass (che andrà presentato all’ingresso).

Il giorno partita i botteghini rimarranno chiusi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.